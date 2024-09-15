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В Сербии рассказали о реакции Путина на покупку французских истребителей

Вулин: Путин проявил уважение, не упрекнув Сербию за покупку истребителей Rafale

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с ним не затрагивал тему приобретения балканской республикой французских истребителей Rafale, таким образом проявив уважение к Белграду. Его слова приводит сербское издание «Вечерние новости».

«Президент Путин — один из величайших лидеров мира.. Нет, он не упоминал Rafale, но говорил о торговом обмене, газовом соглашении и поддержке Россией всех сербских усилий», — сказал он.

По словам Вулина, Путин — искренний друг Сербии.

Вулин рассказал, что западные лидеры стали бы упрекать Белград, если бы он закупил военные самолеты у Москвы.

«Путин же ни разу не упрекнул Сербию, уважая наши потребности и решения, он великий человек и большой друг, и поэтому сербы его любят», — отметил зампредседателя правительства Сербии.

29 августа во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию президент Сербии Александар Вучич объявил о подписании соглашения на сумму €2,7 млрд, которое включает поставку 12 новых истребителей Rafale и сопутствующих услуг. Он подчеркнул, что эта сделка значительно повысит оперативные возможности сербской армии.

В сербских оппозиционных СМИ и политических кругах возникли слухи о том, что в соглашении между Францией и Сербией о передаче 12 истребителей Rafale содержится пункт о передаче сербских МиГ-29 через Францию украинским властям. Вучич решительно опроверг эти утверждения. Российский военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отмечал, что предположения политических противников сербского президента Александара Вучича о возможной передаче 14 истребителей МиГ-29 во Францию с целью их реэкспорта на Украину направлены на ухудшение отношений между Москвой и Белградом. Также министр обороны Сербии Братислав Гашич опроверг информацию о том, что контракт с компанией Dassault Aviation на покупку 12 истребителей Rafale включает передачу сербских МиГ-29 Украине.

Ранее Вучич объяснил покупку истребителей у Франции, а не России.

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