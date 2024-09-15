Зеленский еще не получил разрешение США на удары вглубь России

Киев еще не получил от Вашингтона разрешение на удары вглубь России американским оружием, сказал в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский.

На этой неделе телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника украинского лидера сообщал, что Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей Вооруженных сил Украины на территории России.

Немецкая газета-таблоид в связи с этим написала, что за разрешением на дальнобойные атаки лидер Украины поедет в США, где представит Джо Байдену план, который подразумевает согласие Киева на «локальное прекращение огня на определенных участках фронта».

13 сентября Байден принял в Вашингтоне премьера Великобритании Кира Стармера. По информации СМИ, тот добивался одобрения президента США на разрешение Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ (оно нужно, поскольку их компоненты производятся в США). По итогам встречи лидеры не объявили о таком разрешении, однако это может произойти уже в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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