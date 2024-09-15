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В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать пленным бойцам из Чечни

Депутат Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать пленным бойцам эмоциональным

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Станислав Красильников/РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал отказ командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова помогать добровольно сдавшимся в плен бойцам эмоциональным. Об этом депутат заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там хорошо воюют. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — отметил Заварзин.

По мнению депутата, важно разобрать в каждом конкретном случае, кто и почему сдавался в плен украинским солдатам. Заварзин уверен, что со временем вопросы по этой теме будут решены.

15 сентября Алаудинов заявил, что никак не уважает экс-бойцов «Ахмата», которые добровольно сдались противнику. По его словам, они заблуждаются, если думают, что он «стал бы ходатайствовать или просить или что-то делать», чтобы вызволить их из плена.

Ранее в России высказались о важности обмена пленными с Украиной.

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