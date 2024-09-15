Глава партии ХДС Фридрих Мерц поборется за пост канцлера Германии

Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц планирует баллотироваться на пост канцлера Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Bild на русском» (признан в РФ иностранным агентом).

В материале отмечается, что политик официально объявит о своем решении в период с 22 сентября по 3 октября. Он хочет заявить о желании стать кандидатом в главы правительства после окончания земельных выборов в Бранденбурге.

По информации журналистов, Мерц намерен в скором времени посетить Францию и Польшу с официальными визитами. Ожидается, что он поедет в соседние страны не как председатель одной из партий, а как претендент на должность немецкого канцлера.

Как рассказал неназванный источник в ХДС, в том числе глава политического объединения хочет провести переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Выборы в федеральный парламент Германии состоятся 25 сентября 2025 года. По их итогам в стране будет сформировано новое правительство и избран новый глава кабинета министров.

7 сентября текущего года действующий немецкий канцлер Олаф Шольц выразил уверенность, что ему удастся переизбраться на второй срок. Политик собирается принять участие в выборах в качестве кандидата от «Социал-демократической партии Германии» (СДПГ).

Ранее аналитики узнали, как немецкие граждане оценивают деятельность Шольца.