На Западе раскритиковали слова главы МИД Литвы об Украине и НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности для Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», — написал он.

Таким образом он прокомментировал слова Ландсбергиса, что Киеву нужны гарантии безопасности и дать их сможет только пятая статья альянса НАТО.

Незадолго до этого глава литовского МИД заявил, что пришло время начать говорить о «красных линиях» для России. По его словам, Москва должна знать о том, что территория НАТО будет защищена. Таким образом он отреагировал на новость о падении якобы российского военного дрона в Латвии.

7 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на востоке страны рухнул «российский военный дрон». Он добавил, что количество таких инцидентов растет и НАТО стоит выработать по отношению к ним коллективный подход.

Ранее сообщалось, что Литва хочет приобрести новые системы ПВО для передачи Украине.