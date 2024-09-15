В МИД РФ заявили о бессмысленности комментировать заявления Зеленского

Смысла комментировать заявления Владимира Зеленского больше нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта полностью зависит от президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

Она назвала Зеленского глубоко зависимым от «соответствующих медикаментозных средств» человеком. Также Захарова высказалась о недавнем интервью Виктории Нуланд, которая, как отметила представитель российского МИД, объяснила, почему Украина утратила субъективность: потому что все решения за ее правителей принимают Вашингтон и Лондон.

«Поэтому смысла комментировать то, что говорит Зеленский, просто нет», — сказала она.

13 сентября Зеленский заявил, что представит Байдену свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Украинский лидер отметил, «что не гарантирует, что его план поможет остановить конфликт. При этом в плане Зеленского желание сделать Украину «более сильной».

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет полететь в США, чтобы попросить у Байдена разрешения бить вглубь РФ.