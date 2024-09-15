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Глава МИД Египта посетит Россию в воскресенье

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты посетит Россию с визитом в воскресенье

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Unsplash

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты направился в Россию с визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз египетского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению МИД Египта, целью визита Абделя Аты в Москву является укрепление двусторонних отношений с Россией. В ведомстве отметили, что министр проведет переговоры с несколькими высокопоставленными чиновниками из РФ — в ходе них будут обсуждаться вопросы, представляющие для сторон взаимный интерес.

Информации о том, сколько продлится визит, в настоящее время нет.

14 сентября посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте сообщила, что президент южноафриканской страны Луис Арсе принял приглашение на саммит БРИКС в Казани и рассчитывает там встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана.

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