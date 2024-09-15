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Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС в Казани

Посол Джалали: президент Ирана Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, слова которого передает ТАСС.

«Уважаемый господин Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран будет принимать участие в саммите в Казани», — заявил он.

14 сентября стало известно, что президент Бразилии Лула Инасио да Силва также посетит мероприятие.

14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице Республики Татарстан.

Ранее президент Боливии захотел встретиться с Путиным на саммите БРИКС.

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