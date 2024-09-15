Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных

Действующий глава Белого дома Джо Байден осудил утверждения республиканцев о том, что мигранты из Гаити якобы ели домашних животных в штате Огайо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он (Трамп — ред.) говорит, что мигранты, темнокожие мигранты отравляют кровь нашей страны», — заявил Байден.

Он добавил, что любой американский президент должен отвергать ненависть в стране.

В минувшую среду, 11 сентября, первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись в США. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Что еще обсудили кандидаты — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Трамп обещал выслать гаитян из США после слов о поедании ими собак.

Ранее в Гаити ввели режим ЧС из-за разгула местных банд.