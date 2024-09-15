Противники Трампа собрали $35 млн для кампании Харрис

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента страны, кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщает журнал Newsweek.

В публикации рассказали, что группа «Республиканские избиратели против Трампа» начала сбор средств, которые помогут демократам «остаться в Белом доме» еще весной. Члены объединения намерены собрать $50 млн для президентской кампании Харрис.

Политические аналитики издания подчеркнули, что такие небольшие группы могут помочь Харрис получить чуть большую поддержку электората в штатах, где ожидается почти равный исход борьбы. В качестве примера они привели Мичиган.

Накануне стало известно, что избирательная кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в соцсети X множество раз вводила читателей в заблуждение некорректными вырезками высказываний ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее Трамп обещал выслать гаитян из США после слов о поедании ими собак.