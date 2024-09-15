В Германии заявили о готовности Украины прекратить огонь «на отдельных участках»

Украина готова согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках» и временную заморозку конфликта. Это следует из плана украинского президента Владимира Зеленского, который он собирается представить во время скорого визита США, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, глава украинского государства в ближайшие несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом страны Джо Байденом.

В конце августа Зеленский сообщил, что у него есть «план победы» на Россией, который будет передан США. По его словам, нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является первой частью этого замысла. Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», четвертая — экономическая.

В Кремле на это ответили, что не в первый раз слышат такие заявления из Киева, и заверили, что РФ продолжит специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей.

Ранее российский генерал заявил об успешности одного плана Зеленского.