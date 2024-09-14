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Стала известна позиция Шольца в вопросе использования западного оружия для атак по РФ

Welt: Шольц будет настаивать на отказе Киеву бить западным оружием вглубь РФ

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен настаивать на своем отказе разрешить Украине использовать полученное от Германии дальнобойное оружие для атаки целей вглубь России. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на слова немецкого канцлера.

Шольц заявил, что он будет твердо стоять на своем отказе разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия, поставляемое ФРГ, для атаки целей в глубине РФ.

14 сентября глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что возможное разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России является оправданным с военной точки зрения.

12 сентября телеканал ABC сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. По данным СМИ, он заверил, что Киев интересуют исключительно военные объекты.

Ранее Пушков предостерег Великобританию от военного конфликта с Россией.

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