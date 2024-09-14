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Американский экономист возмутился отношением Запада к возможной ядерной войне с Россией

Экономист Сакс: на Западе считают победой возможную ядерную войну с Россией

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Илья Питалев/РИА Новости

На Западе считали бы своей победой возможную ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Однако речь явно идет не о победе в прямом смысле этого слова, отмечает Сакс.

«Что может произойти, так это эскалация со стороны США и Великобритании, а затем эскалация со стороны России, пока у нас не начнется полноценная ядерная война — вот что они называют «победой»», — заявил он.

Незадолго до этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия в случае ядерной войны с США уничтожит американские пусковые шахты. Он напомнил, что у РФ есть гиперзвуковые ракеты.

В свою очередь, российский сенатор Сергей Перминов заявил, что Государства Североатлантического альянса постоянно готовятся к ядерной войне.

Ранее посол РФ высказался о рисках ядерной войны в Европе для США.

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