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Вице-президент ЮАР потерял сознание во время выступления

SABC: вице-президент ЮАР Машатиле потерял сознание во время выступления

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Depositphotos

Вице-президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Пол Машатиле потерял сознание во время выступления на севере страны. Об этом сообщила радиостанция SABC.

Политика доставили в больницу, где, по словам его представитель Кейт Хозы, ему оказали необходимую помощь. Сейчас Машатиле чувствует себя хорошо. Причиной потери сознания называют сильную жару в регионе.

Полу Машатиле 62 года. Он стал заместителем президента правящего Африканского национального конгресса (АНК) в декабре 2022 года. До своего избрания на эту должность он был генеральным казначеем АНК с декабря 2017 года и исполняющим обязанности генерального секретаря АНК с января 2022 года.

В октябре лидера фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном митинге в городе Ингольштадте в германской Баварии. Хрупалла сделал селфи, после чего потерял сознание.

Ранее в Уругвае отменили все матчи после того, как футболист потерял сознание на поле.

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