Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии Лула Инасио да Силва посетит саммит БРИКС в октябре в Казани. Об этом заявил бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, слова которого передает РИА Новости.

«Да, он посетит встречу», — заявил он.

14 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС.

14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией. В своей речи Захарова обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице Республики Татарстан.

Ранее в МИД России назвали расширение БРИКС холодным душем для Запада.