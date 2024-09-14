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Действующий президент Алжира переизбран на новый срок

Действующий президент Алжира Теббун переизбран на новый срок с 84,30% голосов

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Anis Belghoul/AP

Действующий президент Алжира Абдельмаджид Теббун одержал победу на президентских выборах, получив 84,30% голосов. Об этом заявил журналистам глава Конституционного суда Алжира Омар Бельхадж на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Кандидат Абдельмаджид Теббун был избран с абсолютным большинством, набрав 84,30% голосов избирателей», — отметил Бельхадж.

Он также добавил, что жалобы, поданные кандидатами Юсефом Ушишем и Абделали Хасани Шарифом в отношении предварительных результатов выборов, были рассмотрены и приняты.

Досрочные президентские выборы прошли в Алжире 7 сентября, в них участвовали три кандидата. Кандидаты, занявшие вторые и третьи места, подали апелляции с целью оспорить итоги голосования после публикации предварительных результатов.

1 сентября президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Русеф объявила о том, что Алжир получил разрешение стать членом этой финансовой организации.

Ранее на Украине сообщили, что в бюджет страны не заложили деньги на выборы в 2025 году.

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