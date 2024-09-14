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Крупнейшее СМИ Китая раскрыло роль БРИКС в «охваченном хаосом» мире

Глава «Синьхуа» Фу Хуа: БРИКС привносит стабильность в охваченный хаосом мир

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Владимир Песня/РИА Новости

Страны БРИКС привносят стабильность в мир, «охваченный хаосом». Об этом заявил генеральный директор китайского информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа, передает ТАСС.

«Страны БРИКС эффективно защищают региональную и глобальную безопасность и привносят стабильность в мир, охваченный хаосом», — сказал он на медиасаммите БРИКС в Москве.

По его словам, межгосударственное объединение формирует международный ландшафт и выступает против гегемонии и преследования тех, кто имеет другую позицию на происходящие в мире процессы.

В настоящее время в составе БРИКС девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале сентября агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По данным издания, республика пошла на такой шаг, чтобы усилить свое влияние на международной арене и наладить связи с другими странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что расширение БРИКС стало для западных стран «настоящим шоком».

Саммит объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее Францию призвали вступить в БРИКС.

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