Обсуждение президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопроса о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России говорит о «глубоких опасениях» американского лидера последствий такого шага. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Обсуждения президента Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о том, следует ли разрешить Украине атаковать Россию с использованием западного оружия большой дальности, стали новым свидетельством того, что президент по-прежнему глубоко опасается развязывания опасного и масштабного конфликта», — говорится в сообщении издания.

По оценке The New York Times, решение Байдена по ударам ВСУ западным оружием вглубь РФ «может оказаться гораздо более важным, чем предыдущие уступки президента». Перед началом встречи со Стармером Байден не сказал, «готов ли он сделать больше», чтобы обеспечить возможность нанесения дальних ударов вглубь территории России, обращает внимание газета.

Как отметило издание, вопрос о том, разрешить ли Украине использовать дальнобойное оружие, «способное преодолевать расстояние от 150 до 200 миль», стало предметом разногласий между британскими и американскими официальными лицами.

14 сентября Белый дом поcле встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов оружием Запада вглубь территории РФ.

Ранее Кеннеди-младший предостерег власти США от одобрения ударов ВСУ вглубь России.