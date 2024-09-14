Кеннеди-младший предостерег власти США от одобрения ударов ВСУ вглубь России

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети Х призвал президента страны Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена не разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию. Об этом

«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал Кеннеди-младший.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Путин подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Накануне в Вашингтоне прошли короткие переговоры Джо Байдена и Кира Стармера. Президент США и премьер Великобритании подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь территории России. Возможно, это произойдет в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден ответил на предостережение Путина от ударов по России.