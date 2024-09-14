В ООН заявили об угрозе СМИ со стороны ряда стран

Некоторые страны угрожают независимости СМИ, профессия журналистов становится все более опасной. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, передает ТАСС.

По ее словам, в 2023 году рекордное число журналистов и сотрудников СМИ пострадали, освещая события по всему миру, причем некоторых спасти не удалось.

«Еще большее число подверглось тюремному заключению, в том числе и в странах, претендующих на звание родоначальников современных свободы слова и журналистики. Получается, что свободе СМИ угрожают именно те, кто должен ее гарантировать», — отметила она в своем обращении к участникам Медиасаммита БРИКС в Москве, которое зачитал глава Информцентра ООН в России Владимир Кузнецов.

Мелисса Флеминг подчеркнула, что ООН оказывают поддержку свободным и независимым СМИ. При этом международная организация делает все возможное, чтобы те, кто совершил преступления против журналистов, не избежали ответственности, добавила она.

Кроме того, ООН призывает правительства стран делать больше для того, чтобы обеспечить безопасность журналистов, резюмировала Мелисса Флеминг в своем обращении.

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