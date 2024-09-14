Столтенберг выразил сожаление, что НАТО недостаточно помогало Украине до 2022 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс недостаточно помогал Украине до 2022 года, о чем он теперь сожалеет. Такое мнение он выразил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Столтенберг подчеркнул, что до 2022 года принять Украину в альянс было нереально, однако «усилить в военном отношении было бы легко». Этому мешали споры внутри НАТО о том, можно ли поставлять Киеву тот или иной тип оружия и не спровоцирует ли это Россию.

«Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну», — заявил Столтенберг. Он выразил сожаление, что «союзники по НАТО и сами США не сделали больше для того, чтобы раньше усилить Украину».

12 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал своим главным достижением на посту усиление альянса. Полномочия Столтенберга заканчиваются 1 октября, он возглавлял НАТО с 1 октября 2014 года.

Ранее Столтенберг ответил, продолжит ли НАТО помогать Украине.