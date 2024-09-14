Медведев рассказал о реакции Запада на предупреждения РФ об ударах

Страны Запада считают, что Россия просто пугает, когда говорит об ответной реакции на удары по ее территории. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции», — написал политик.

По словам Медведева, западные страны также считают, что России не нужен ядерный конфликт. По их мнению, российская сторона может потерять намного больше, включая поддержку «глобального юга», подчеркнул зампред.

В этом же посте Медведев заявил, что ядерная эскалация никому не нужна, однако уже сейчас есть формальные предпосылки для ядерного удара РФ. При этом, как отметил зампред Совбеза, на Западе все же не хотят признавать, что «любому терпению приходит конец».

Накануне постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет прямую войну с НАТО. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя слова постпреда, сказал, что США серьезно воспринимают заявления о риске конфликта.

Ранее в ЕС отреагировали на слова Путина о разрешении Украине бить вглубь России.