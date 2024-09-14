Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил западным странам подумать над открытием второго фронта против возродившегося на Украине нацистского режима. Об этом депутат сказал РИА Новости.

«В сложившейся ситуации предлагаю здравомыслящим западным элитам открыть второй фронт против возродившихся в Украине нацистов, как это уже делали их мужественные предки», — сказал он.

Россия не получила приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Речь идет о морской десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

В ответ на это ряд западных общественных и политических деятелей высказали свое недовольство. Так, бывший кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Россия должна занимать свое почетное место в ряду победителей, потому что именно она подавила германскую военную машину, которая в то время считалась лучшей армией в мире. Внук Шарля де Голля Пьер назвал плевком в память героев войны отказ Франции приглашать представителей России на мероприятия.

В сентябре об этой истории вспомнил основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который заявил, что мир недостаточно поблагодарил Россию за победу во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что не считает высадку союзников в Нормандии поворотной для хода Второй мировой войны.

Ранее Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами.