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В США ужаснулись новостям из Украины

WSJ: с началом осени новости из Украины стали ужасающими

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Global Look Press

С началом осени новости из Украины стали «ужасающими», поскольку продолжается разрушение энергетической инфраструктуры страны, а ВСУ не могут взять инициативу на фронте. С такой оценкой ситуации выступила американская газета The Wall Street Journal.

«С наступлением осени новости из Украины становятся ужасающими», - говорится в сообщении издания.

Как поясняет газета, ВС РФ продолжают разрушение энергетической инфраструктуры Украины, таким образом гарантируя жителям страны «очень тяжелую зиму». В этой связи в ближайшие месяцы в Европу «вполне могут хлынуть» новые волны украинских беженцев.

Кроме того, ВСУ на поле боя не владеют инициативой, в то время как Россия продвигается вперед на Донбассе, пишет The Wall Street Journal.

До этого издание сообщало, что отсутствие какого-либо «военного импульса» со стороны ВСУ в течение более года, с лета 2023 года, является «угрожающим» и настораживающим фактором для Запада.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что план администрации президента США Джо Байдена сводится к тому, чтобы не дать Украине потерпеть крах до президентских выборов в Соединенных Штатах.

Ранее Алаудинов рассказал о бегстве украинских военных с территории РФ.

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