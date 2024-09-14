Алаудинов рассказал о бегстве украинских военных с территории РФ

Пленные украинские военнослужащие рассказали о полной дезорганизации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попытке многих солдат покинуть территорию России. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

«Хочу рассказать про то, как ребята пленные жалуются. Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», — заявил генерал-майор.

По его словам, пленные жалуются на проблемы с питанием, водой и обеспечением в рядах ВСУ. Алаудинов отметил, что такая обстановка в армии противника благоприятна для Вооруженных сил РФ, которые продолжают выдавливать украинских военных из Курской области.

Военачальник добавил, что за сутки ВСУ под Суджей понесли серьезные потери.

13 сентября Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки потери украинской стороны в Курской области составили до 300 военнослужащих, 34 единицы бронетехники. Еще 12 солдат ВСУ сдались в плен, отметили в оборонном ведомстве.

До этого Алаудинов заявил, что украинские военные в Курской области открывают огонь из всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен сослуживцам.

Ранее Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт.