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WSJ недовольна отсутствием у ВСУ «военного импульса» с лета 2023 года

WSJ выразила недовольство отсутствием военного импульса ВСУ с лета 2023 года

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Reuters

Отсутствие какого-либо «военного импульса» со стороны ВСУ в течение более года, с лета 2023 года, является «угрожающим» и настораживающим фактором для Запада. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Самое угрожающее, что с лета 2023 года у Киева не было военного импульса. Тогда контрнаступление Украины захлебнулось», - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, в настоящее время ВС РФ открыли новые методы ведения боевых действий: применение высокоточных «планирующих авиабомб». «Результаты на земле оказались разрушительными», - подытоживает издание.

До этого американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина терпит поражение сразу на двух участках фронта – в Донбассе и в Курской области, ВСУ не смогли добиться своих целей на территории РФ.

По словам политолога, в результате действий ВСУ на территории Курской области положение украинской армии на фронте в целом ухудшилось. Ошибка украинского командования состоит в том, что они отправили на территорию РФ часть своих сил, начав операцию под Курском, считает Миршаймер.

Ранее журналист рассказал, что предполагает «план победы» Зеленского.

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