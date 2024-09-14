Основатель группы Pink Floyd Уотерс заявил о дряхлости Байдена

Действующий президент США Джо Байден уже настолько дряхлый, что считает себя «императором мира». Об этом заявил основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, передает РИА Новости.

Артист дал интервью журналистке из города Луганска Фаине Савенковой, в ходе беседы раскритиковав американское руководство. По его словам, Вашингтон верит, что обладает неким божественным правом повелевать всеми на земле.

«Байден, а он все еще президент США, сказал в телеинтервью: «Мы правим миром». Он такой <...> дряхлый. Он верит, что является императором мира», — отметил музыкант.

Уотерс подчеркнул, что на самом деле это не так. Как сказал артист, в реальности хозяин Белого дома стоит ниже тех, «кто заботится о своих братьях и сестрах».

В то же время основатель Pink Floyd обвинил главу государства в готовности массово уничтожать всех несогласных с его политикой.

12 сентября Уотерс заявил, что правительство США не волнуют жизни простых украинских граждан. В отношениях с другими странами Вашингтон интересует только возможность обогащения «американских плутократов», пояснил музыкант.

Ранее основатель Pink Floyd оценил возможность выступлений в РФ.