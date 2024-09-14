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В Китае ответили на проход немецких военных кораблей через Тайваньский пролив

НОАК: проход кораблей ФРГ в Тайваньском проливе создает риски безопасности

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Jason Lee/Reuters

Проход немецких военных кораблей через Тайваньский пролив создает риски безопасности, Китай сохраняет уровень боеготовности. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си, передает РИА Новости.

«Действия немецкой стороны создают риски безопасности, подают ложные сигналы», — подчеркнул он.

По словам Ли Си, китайские вооруженные силы сохраняют высокий уровень боевой готовности с целью противостояния угрозам и провокациям со стороны иностранных сил.

Восточная зона боевого командования привела в готовность морские и воздушные силы для контроля над проходом немецких кораблей через Тайваньский пролив в связи с инцидентом, добавил он.

8 сентября журнал Spiegel сообщал, что немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» в текущем месяце пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протесты со стороны КНР.

По информации издания, правительство Германии готово к последствиям в виде «дипломатических диспутов» с КНР, так как не собирается официально сообщать Китаю о своих планах направить корабли через пролив.

Ранее министр обороны Китая рассказал, чем закончится конфликт на Украине.

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