В Китае ответили на проход немецких военных кораблей через Тайваньский пролив

Проход немецких военных кораблей через Тайваньский пролив создает риски безопасности, Китай сохраняет уровень боеготовности. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си, передает РИА Новости.

«Действия немецкой стороны создают риски безопасности, подают ложные сигналы», — подчеркнул он.

По словам Ли Си, китайские вооруженные силы сохраняют высокий уровень боевой готовности с целью противостояния угрозам и провокациям со стороны иностранных сил.

Восточная зона боевого командования привела в готовность морские и воздушные силы для контроля над проходом немецких кораблей через Тайваньский пролив в связи с инцидентом, добавил он.

8 сентября журнал Spiegel сообщал, что немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» в текущем месяце пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протесты со стороны КНР.

По информации издания, правительство Германии готово к последствиям в виде «дипломатических диспутов» с КНР, так как не собирается официально сообщать Китаю о своих планах направить корабли через пролив.

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