Байден обратился к конгрессу по поводу выделения военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс продлить истекающие полномочия на выделение Украине военной помощи в размере $5,8 млрд. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.

По данным издания, в США финансовый год истекает 30 сентября, поэтому Белый дом обратился в конгресс «с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года», чтобы сделать доступными $5,8 млрд после указанной даты.

В материале отмечается, что если законодатели откажут администрации, то Байден сможет выделить разовый пакет помощи в упомянутом объеме до конца сентября.

13 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у ведомства осталось $5,9 млрд на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA), и почти весь объем этих средств может «сгореть», за исключением $100 млн, в конце финансового года. По его словам, оборонное ведомство работает с конгрессом США над продлением полномочий в рамках PDA после завершения текущего финансового года.

Накануне стало известно, что Пентагон потратил $5,3 млрд с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине.

Ранее в США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов.