Стармер хочет повторить переговоры с Байденом

Стратегию Запада на Украине нужно будет вновь обсудить в ходе переговоров лидеров Соединенных Штатов и Британии в конце сентября. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

«Сегодня у нас была возможность проговорить не только тот или иной конкретный шаг или тактику, но и стратегию, касающуюся Украины, а также детально обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в других регионах. Для нас очень важно иметь возможность обсуждать это с нашими союзниками, — заявил Стармер.

Британский премьер добавил, что собирается вновь обсудить эти вопросы с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении ударов Украины вглубь России по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера не ожидается.

Ранее в Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ.