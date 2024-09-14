Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ в Канаде отреагировал на слова Трюдо об ударах по России

Посол РФ в Канаде Степанов не удивился словам Трюдо об ударах по России

close
svop.ru

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов не удивился тому, что премьер Канады Джастин Трюдо поддержал идею снять запрет на нанесение ударов по России дальнобойным оружием Запада, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что позиция канадского политика не стала неожиданностью: подобные заявления российская сторона уже слышала.

«Премьер-министр Трюдо и его правительство с самого начала заняли максимально агрессивную позицию по отношению к России в контексте проведения спецоперации, при этом безрассудно оказывая поддержку киевскому режиму», — сказал Степанов.

По мнению посла, позиция Канады отражает характер ее внешней политики, которая заключается в предвосхищении намерений ее «наставников» — США и Британии.

Накануне Трюдо сообщил, что Оттава полностью поддерживает Киев «в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру». Как отметил политик, в Канаде считают эта меру способом защитить мирное население Украины, для чего Киев «должен одержать победу» в военном противостоянии с Москвой.

Ранее посол оценил возможность одобрения Байденом ударов оружием США вглубь России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами