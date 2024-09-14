Посол РФ в Канаде отреагировал на слова Трюдо об ударах по России

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов не удивился тому, что премьер Канады Джастин Трюдо поддержал идею снять запрет на нанесение ударов по России дальнобойным оружием Запада, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что позиция канадского политика не стала неожиданностью: подобные заявления российская сторона уже слышала.

«Премьер-министр Трюдо и его правительство с самого начала заняли максимально агрессивную позицию по отношению к России в контексте проведения спецоперации, при этом безрассудно оказывая поддержку киевскому режиму», — сказал Степанов.

По мнению посла, позиция Канады отражает характер ее внешней политики, которая заключается в предвосхищении намерений ее «наставников» — США и Британии.

Накануне Трюдо сообщил, что Оттава полностью поддерживает Киев «в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру». Как отметил политик, в Канаде считают эта меру способом защитить мирное население Украины, для чего Киев «должен одержать победу» в военном противостоянии с Москвой.

Ранее посол оценил возможность одобрения Байденом ударов оружием США вглубь России.