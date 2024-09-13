Захарова предложила США обзавестись специалистом по санкциям против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США ввести профессию специалиста по антироссийским санкциям. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись», — заявила дипломат.

Она заметила, что меры США против Russia Today (RT) введены «по второму кругу».

«И снова седая ночь», как говорится», — добавила Захарова.

4 сентября 2024 года Госдеп уже ужесточал правила работы в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее составляющих РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik. Американские власти присвоили этим информационным ресурсам статус «иностранных представительств» и обязали уведомлять Госдеп обо всех работающих в США сотрудниках, а также раскрывать данные о владении недвижимостью в стране.

В тот же день Минфин США ввел санкции в отношении руководства RT и некоторых сотрудников телеканала. Меры американской стороны стали ответом на «вредоносные усилия Москвы» по влиянию на президентские выборы в стране в этом году.

После новых санкций в отношении RT 13 сентября глава Госдепа Энтони Блинкен обвинил сотрудников телеканала в работе на спецслужбы РФ и участии в закупках вооружений. По его словам, данные ресурсы «не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру».

Ранее к сотруднице RT в США пришли с обыском 20 вооруженных представителей ФБР.