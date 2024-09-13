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Посол оценил возможность одобрения Байденом наносить удары оружием США вглубь России

Посол Антонов: Байден может вскоре разрешить бить оружием США вглубь России

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент США Джо Байден по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером может одобрить Украине нанесение ударов вглубь территорий РФ. Об этом сообщает «Россия 24».

По его мнению, если подобное произойдет, то американские телеканалы CNN, Fox News или ABC покажут срочные новости о принятии данного решения.

13 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о полном одобрении Оттавой снятия ограничений на ракетные удары Украины вглубь РФ с использованием западных вооружений.

До этого постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет прямую войну НАТО с Россией.

По словам Небензи, если западные страны предоставят Украине разрешение наносить удары бить своим оружием вглубь РФ, это принципиально изменит отношения между Россией и этими странами, и ответственность за это будут нести именно они, а не Киев.

Ранее в Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ.

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