Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ввели санкции против Киселева

Минфин: США ввели санкции против Киселева и «России сегодня

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Соединенные Штаты ввели санкционные меры против медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Кисилева, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Также рестрикции были введены против АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее гендиректора Нелли Парутенко.

Вечером 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

5 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила США об ответных мерах на санкции против медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами