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США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT

Блинкен: США вводят санкции против 3 структур и 2 человек на фоне обвинений RT

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Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что санкции вводятся за «скрытые глобальные операции российской стороны по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии».

Позднее Минфин США сообщил, что санкционные меры были приняты в отношении медиагруппы «Россия сегодня», АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» а также журналиста Дмитрия Киселева.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

5 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила США об ответных мерах на санкции против медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ.

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