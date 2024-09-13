США объявили о санкциях против трех структур на фоне обвинений в адрес RT

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что санкции вводятся за «скрытые глобальные операции российской стороны по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии».

Позднее Минфин США сообщил, что санкционные меры были приняты в отношении медиагруппы «Россия сегодня», АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» а также журналиста Дмитрия Киселева.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

5 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила США об ответных мерах на санкции против медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ.