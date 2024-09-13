Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва ждет от Вашингтона разъяснений, как производимый ими химикат «Би-Зет» оказался у Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона тщательно фиксирует нарушения Киевом своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

В августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом провокаций с применением химикатов.

До этого в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что США остаются главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне.

Речь идет о так называемых веществах «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар». По данным постпредства, украинские войска применили токсичные химикаты в зоне СВО не менее 400 раз.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области.