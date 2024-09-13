В Канаде заявили о полном одобрении ударов Украины вглубь РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о полном одобрении Оттавой снятия ограничений на ракетные удары Украины вглубь РФ с использованием западных вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру», — заявил канадский политик.

Подчеркивается, что в Канаде считают удары вглубь РФ способом защиты мирного населения Украины, для которого Киев «должен одержать победу» в военном противостоянии с Москвой.

До этого постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет прямую войну НАТО с Россией.

По словам Небензи, если западные страны предоставят Украине разрешение наносить удары бить своим оружием вглубь РФ, это принципиально изменит отношения между Россией и этими странами, и ответственность за это будут нести именно они, а не Киев.

Ранее в Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ.