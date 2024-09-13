В США оценили возможность поддержки Украины конгрессом в случае победы Харрис

Надежда на то, что конгресс США одобрит новое масштабное финансирование для Украины «небольшая» даже в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах главы Белого дома. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Маловероятно, что в будущем сохранится такой же уровень финансирования, какой наблюдается сейчас, независимо от того, кто окажется в Белом доме, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что в текущий момент администрация президента США Джо Байдена и союзники по Североатлантическому альянсу пытаются разработать долгосрочные планы помощи Киеву, «которые смогут пережить политические изменения в любой из стран».

13 сентября глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на Украине уже привыкли к политическому благоприятствованию со стороны Запада по отношению к Киеву. По его словам, речь идет об «открытых чеках», заявлениях о безусловной поддержке, объятиях и рукопожатиях политиков. Однако западная поддержка не может длиться вечно, считает Пушков.

Ранее Путин заявил о неспособности Украины бить вглубь РФ без Запада.