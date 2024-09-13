Главред «Новой газеты» призвал открыть гуманитарный коридор в Судже

Главный редактор «Новой газеты» (в России сайт издания заблокирован) Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) призвал открыть гуманитарный коридор для жителей Суджи. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Уточняется, что соответствующее обращение о необходимости спасти людей Муратов направил в комиссию ООН по правам человека, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и президенту Международного комитета Красного Креста. В своем письме журналист отмечает, что, по разным данным, в приграничных населенных пунктах Курской области остается не менее тысячи гражданских лиц, большая часть которых — старики, семьи с детьми, а также тяжелобольные люди, лишенные доступа к необходимым лекарствам.

По мнению Муратова, единственной гарантией спасения мирного населения остается организация гуманитарного коридора.

«Прошу вас содействовать его немедленной организации. Гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей, в первую очередь, стариков и детей должны обе стороны конфликта — в соответствии с Женевской конвенцией. Объявить о данной эвакуации с помощью ресурсов МЧС РФ и организовать ее незамедлительно», — сказано в обращении Муратова.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее в Минобороны рассказали о ситуации в Курской области.