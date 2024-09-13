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В Литву на постоянную дислокацию прибудет бригада бундесвера

ФРГ и Литва подписали соглашение о размещении бригады бундесвера в Прибалтике

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Берлин и Вильнюс подписали соглашение о постоянном размещении бригады бундесвера в Литве. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас и его немецкий коллега Борис Писториус.

Ожидается, что уже в 2025 году в Литву прибудет 500 немецких бойцов. Поскольку они прибудут в страну с семьями, в стране могут быть созданы школы с обучением на немецком языке. При этом первые подразделения бригады по прибытии будут размещены во временных лагерях в Неменчине и Рокантишкес из-за отсутствия корпусов возле полигона, к которому будут прикомандированы военные.

До этого издание Politico писало, что Германия проводит учения по подготовке к войне с РФ в Литве.

Маневры войск ФРГ «Большая квадрига 2024» прошли в Литве в рамках учений Steadfast Defender, и их целью была подготовка к возможной войне. Представители бундесвера заявляли, что будут оборонять «каждый сантиметр» территории стран НАТО.

На границе Литвы и Польши расположен Сувалкский коридор — сухопутный коридор протяженностью около 64 км, который примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. На Западе опасаются его перекрытия ВС с РФ с целью изоляции Литвы от партнеров по НАТО.

Ранее глава МИД Литвы призвал НАТО выставить красные линии России.

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