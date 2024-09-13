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В ВСУ сообщили, что не знают о «плане Зеленского» при отходе в Курской области

The Guardian: ВСУ неизвестен план Зеленского при отходе в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнослужащим ВСУ неизвестен упомянутый украинским лидером Владимиром Зеленским «план» после начала контрнаступления российских сил в Курской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что «не было обнародовано», в чем именно заключается этот «план» Зеленского – окапываться, пытаться продвигаться дальше или отступать. Как пишет газета, даже те солдаты ВСУ, которые участвуют в боях под Курском, не уверены, как наступление Киева будет выглядеть через несколько дней или недель.

«У нас строгий приказ не обсуждать ничего, что имеет отношение к стратегии на Курском фронте, и, честно говоря, мы и сами не знаем», - приводит издание слова неназванного украинского военного.

До этого Зеленский заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил России в Курской области якобы идет по «украинскому плану». Также он уточнил, что Украина давно видит скопление войск на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.

При этом военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок отмечал, что Зеленский явно торопится, говоря, что контрнаступление ВС РФ в Курской области идет «по плану Украины».

Ранее журналист рассказал, что предполагает «план победы» Зеленского.

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