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Британское посольство ответило на обвинения дипломатов в шпионаже

В посольстве Британии заявили об отъезде шести дипломатов несколько недель назад

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Depositphotos

Шесть британских дипломатов, которых лишили аккредитации в России, давно покинули страну. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Москве в ответ на запрос RTVI.

«Обвинения против этих и других британских дипломатов явно смехотворны, это часть более широкой российской кампании по дискредитации Великобритании», — говорится в сообщении посольства.

В британской дипмиссии уточнили, что якобы российская дискредитация основана на фоне продолжающейся напряженности, связанной с украинским конфликтом и рядом других проблем.

До этого Федеральная служба безопасности РФ сообщала о том, что на основании полученных документов было принято решение о лишении аккредитации шести сотрудников британского посольства в России. Причиной тому послужили действия дипломатов, в которых были «обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

Ранее в Госдуме призвали разорвать дипотношения с британскими «подонками».

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