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Политолог предрек усиление противостояния Британии и России

Политолог Ткаченко: отношения Британии и России стремительно ухудшаются

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Depositphotos

Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что ФСБ прекратила аккредитацию шести британских дипломатов. По его словам, Москва посылает Лондону четкий сигнал на фоне обсуждения Великобританией и США снятия ограничений на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории.

«Цель Британии, по всей видимости, заключалась в том, чтобы наполнить собственное посольство нужными и правильными людьми. Сейчас же наступил момент, когда концентрацию враждебного к нам дипломатического персонала стало невозможным игнорировать», — отметил эксперт.

Он добавил, что противостояние России и Британии может усилиться, и воинственные планы Вашингтона и Лондона — тому подтверждение.

ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь «через всю Москву и лесопарки». Так, по версии спецслужб, они пытались сбить со следа российские органы безопасности. МИД уже отобрал у предполагаемых шпионов аккредитацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона.

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