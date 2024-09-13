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Санду предложила решить вопрос с Приднестровьем

Президент Молдавии Санду предложила решить вопрос с Приднестровьем за 1-2 года

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Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Ее слова передает Stiri.

Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

13 сентября глава института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников заявил, что поражение Майи Санду на президентских выборах в октябре станет шансом для страны сойти с «гибельного пути», а для Приднестровья такое развитие событий станет возможностью сохранить стабильность в регионе.

До этого депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил, что Приднестровье вскоре может столкнуться с новыми формами давления на регион со стороны молдавских властей.

Ранее в Приднестровье запретили называть республику Транснистрией.

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