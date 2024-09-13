Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего после недавних обновлений в кабмине. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соответствующий указ.

По данным газеты, из ставки убрали экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, об увольнении которых стало известно 10 сентября.

Согласно указу Зеленского, в состав ставки добавляются действующий министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

8 сентября агентство Bloomberg писало, что Зеленский, реализуя кадровые перестановки в кабинете министров страны, пытается сконцентрировать власть. Журналисты обратили внимание, что новый министр иностранных дел Украины во время работы дипломатом в Анкаре и Варшаве сумел наладить тесные контакты в странах НАТО. При этом сейчас, как считают авторы материала, его главным преимуществом является «близость к центру силы страны военного времени».

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявила о централизации власти на Украине Зеленским.