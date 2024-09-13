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В Словакии рассказали о ходе расследования покушения на премьер-министра

Генпрокурор Словакии: по делу о покушении на Фицо было проведено 117 допросов

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Radovan Stoklasa/Reuters

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что в ходе расследования покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо сотрудники правоохранительных органов провели 117 допросов. Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ходе уголовного дела со стороны органов уголовного преследования были осуществлены следующие процессуальные действия: один допрос задержанного, два допроса обвиняемого, два допроса пострадавших, 111 допросов свидетелей, один допрос специалиста», — говорится в заявлении.

Прокурор добавил, что также следователи осуществили несколько обысков и получили 18 экспертных заключений. Вместе с этим они направили запросы о сотрудничестве в ряд банков и телекоммуникационных компаний, и попросили США и еще несколько стран предоставить юридическую помощь.

Глава правительства Словакии, неоднократно выступавший против отправки западного оружия на Украину, подвергся покушению 15 мая 2024 года. В политика выстрелили после выездного заседания кабинета министров, когда он направился поздороваться с собравшимися у места проведения мероприятия гражданами.

Фицо сразу доставили в больницу, а злоумышленника задержали на месте происшествия. В конце мая премьер-министра выписали, однако к исполнению своих должностных обязанностей он вернулся только в июле.

По информации министерства внутренних дел страны, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Изначально считалось, что он действовал один. Но сейчас полиция проверяет, не было ли у нападавшего сообщников.

Ранее в Словакии покушение на главу правительства переквалифицировали в террористический акт.

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Покушение на премьера Словакии
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