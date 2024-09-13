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Песков не стал комментировать обвинения против РФ в ударе по судну с зерном

Песков: в Кремле не видели обвинений Украины об ударе РФ по кораблю с зерном

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Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о попытке Украины обвинить РФ в ракетном ударе по сухогрузу с зерном. Журналисты попросили представителя главы государства прокомментировать ситуацию в ходе регулярного брифинга.

«Мы не видели это заявление. <...> Я ничего не могу сказать по этой теме», — отметил Песков.

Он добавил, что с вопросами подобного характера лучше обращаться к военным.

12 сентября в Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского появилась информация о том, что российские войска якобы атаковали корабль с зерном в акватории Черного моря. По словам политика, сухогруз подвергся удару сразу после выхода из территориальных вод Украины.

Как рассказал глава государства, на судне находилась пшеница для Египта. При этом никто из членов экипажа не пострадал.

В тот же день агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что Каир закупил 430 тыс. тонн российской пшеницы. Сделку осуществили через компанию-посредника, зарегистрированную в Дубае и «связанную с военными».

Ранее в правительстве Украины рассказали, сколько зерна страна экспортировала за год.

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