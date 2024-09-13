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«Серьезная угроза»: политолог о разоблаченных в Москве британских дипломатах

Политолог Ефстафьев: британские шпионы являются серьезной угрозой для РФ

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ЦОС ФСБ

Политолог-американист, профессор Дмитрий Евстафьев прокомментировал разоблачение британских дипломатов в Москве. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, речь о серьезной угрозе России.

«Использованная практика (засветка лиц не пойманных с поличным дипломатических работников) для спецслужб не характерна вообще, а для российских — особенно. <...> Если наши органы государственной безопасности ее использовали, значит речь идет об очень серьезной угрозе нашей стране и нашему государству», — отметил Евстафьев.

Он предположил, что в британском посольстве готовили нечто, далеко выходящее за рамки дипломатии и отношений не воюющих государств.

ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь «через всю Москву и лесопарки». Так, по версии спецслужб, они пытались сбить со следа российские органы безопасности. МИД уже отобрал у предполагаемых шпионов аккредитацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ нашла в Британии спецслужбу, координирующую вопрос поражения РФ.

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