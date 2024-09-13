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Эксперт рассказал, как Молдавия может избежать гибельного для нее пути

Аналитик Шорников: Молдавия сможет избежать гибельного пути, если Санду уйдет

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Liesa Johannssen/Reuters

Поражение президента Молдавии Майи Санду на президентских выборах в октябре станет шансом для страны сойти с «гибельного пути», а для Приднестровья такое развитие событий станет возможностью сохранить стабильность в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников.

«Проигрыш Санду – для Молдовы это шанс сойти с гибельного для нее пути, а для Приднестровья это надежда сохранить относительную стабильность», — подчеркнул он.

В случае победы Санду на выборах в течение последующих лет шагов со стороны Кишинева в сторону развития диалога с Тирасполем ожидать не придется.

До этого депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил, что Приднестровье вскоре может столкнуться с новыми формами давления на регион со стороны молдавских властей.

По словам Сафонова, молдавским властям кажется, что регион находится «в кольце», в связи с чем «можно не стесняться и даже не выполнять ранее достигнутые договоренности».

Как подчеркнул депутат, националистическая сущность властей Молдавии, а также их прорумынский курс остаются неизменными, поэтому стоит ожидать «новых форм давления на Приднестровье».

Ранее в Приднестровье высказались о мирном подходе Молдавии.

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