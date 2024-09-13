Журналисты ждут оглашения решения по ударам вглубь России на ГА ООН

США и Великобритания могут объявить о своем решении о предоставлении Киеву права на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на чиновников.

«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления (о решении по использованию дальнобойного оружия. — «Газета.Ru») на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — говорится в публикации.

Эту информацию подтверждает агентство Bloomberg, заявил, что решение по использованию дальнобойного оружия США для ударов вглубь России не примут до старта общеполитических дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ. Чиновник пообещал доложить о проведенных в Киеве переговорах президенту Байдену.

Ранее в Госдуме назвали сумасшествием планы США относительно ударов вглубь России.